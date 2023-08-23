«Слабее, чем раньше»: в США заговорили об отмене финансовой помощи Украине

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Рита Миронова
Рита Миронова 20 0

Аналитик Робертс: США должны сократить поддержку Украины

«Слабее, чем раньше»: в США заговорили об отмене финансовой помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Пока Джо Байден продолжает выделять миллионы на поддержку киевского режима Америка тонет во внутренних нерешенных проблемах.

США необходимо остановить многомиллионную финансовую поддержку Украины и сосредоточиться на внутренних проблемах страны. Об этом в эфире Fox News заявил президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс.

«США сейчас экономически слабее, чем раньше», — убежден он.

Робертс категорически не согласен с новым пакетом финансовой помощи для Киева на 24 миллиарда долларов. По его словам, Вашингтон в нынешних реалиях просто не может позволить себе такой объем поддержки для другого государства.

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов на дополнительные расходы, более половины из которых как раз намерен выделить Украине.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала желание Вашингтона поддерживать финансово и военной помощью киевский режим «тупостью». Она отказалась голосовать за дальнейшее финансирование Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Америке не по карману новое финансирование Украины.

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