Американский миллиардер Илон Маск заявил о намерении подать в суд на фонд «Открытое общество»* Джорджа Сороса. Об этом предприниматель сообщил в комментариях к статье обозревателя Бена Скаллана, который заявил, что фонд Сороса влияет на цензуру в Шотландии и Ирландии.

Генеральная прокуратура России заявила, что организация угрожает безопасности нашей страны и представляет серьезную угрозу основам Конституции РФ. Илон Маск поддержал наши слова и сообщил, что подаст в суд на фонд от имени своей социальной сети Х, чтобы остановить деятельность организации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Илон Маск рассказал, кто манипулирует общественным мнением людей по всему миру.

* — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.