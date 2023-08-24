Илон Маск намерен подать в суд на фонд Джорджа Сороса*

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 20 0

Миллиардер считает, что организация виновата в подавлении свободы слова.

Илон Маск намерен подать в суд на фонд Джорджа Сороса*

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Американский миллиардер Илон Маск заявил о намерении подать в суд на фонд «Открытое общество»* Джорджа Сороса. Об этом предприниматель сообщил в комментариях к статье обозревателя Бена Скаллана, который заявил, что фонд Сороса влияет на цензуру в Шотландии и Ирландии.

Генеральная прокуратура России заявила, что организация угрожает безопасности нашей страны и представляет серьезную угрозу основам Конституции РФ. Илон Маск поддержал наши слова и сообщил, что подаст в суд на фонд от имени своей социальной сети Х, чтобы остановить деятельность организации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Илон Маск рассказал, кто манипулирует общественным мнением людей по всему миру.

* — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

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Илон Маск намерен подать в суд на фонд Джорджа Сороса*

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