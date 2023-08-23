Илон Маск рассказал, кто манипулирует общественным мнением людей по всему миру

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 37 0

Илон Маск заявил, что Facebook* манипулирует мнением населения Земли

Илон Маск рассказал, кто манипулирует общественным мнением людей по всему миру

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

Читайте нас в: Дзен Новости

Что попало под огонь миллиардера на этот раз?

Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск поделился своим отношением к социальной сети Facebook*. Он назвал ее рычагом, с помощью которого можно манипулировать мнением населения Земли.

Бизнесмен опубликовал пост на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) о том, почему сервис не открывает исходный код своего алгоритма.

«Facebook* манипулирует общественностью практически по всему миру», — убежден Маск.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маск, оказывается, прошел через тяжелое детство, столкнувшись с криминалом и домашним насилием. Журнал The New Yorker выяснил, что, например, в середине 80-х, когда ему было около 15 лет, он и его друг Тео Таушиани угнали машину у отца последнего.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:34
Они исчезнут? Ученые сделали пугающий прогноз по будущему Альпийских гор
20:25
Правительство Тверской области сообщило, что упавший самолет был гражданским
20:20
«Переворот и потеря власти»: экс-аналитик ЦРУ предрек Зеленскому незавидную участь
20:09
«Если оба погрязли»: Наталия Медведева забывает о юморе в ссорах с мужем
20:02
Росавиация: Евгений Пригожин значился среди пассажиров на разбившемся самолете в Тверской области
20:00
В Росавиации начали расследование крушения самолета в Тверской области

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России