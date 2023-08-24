Журналисту WSJ Гершковичу продлили арест до 30 ноября

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест обвиняемому в шпионаже журналисту газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу до 30 ноября текущего года.

До этого суд уже продлевал постановление о заключении под стражу — до 30 августа. Таким образом, мера продлена еще на три месяца.

О задержании сотрудника WSJ Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта. Журналиста поймали с поличным в то время, как он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по подозрению в шпионаже, а 7 апреля репортеру предъявили официальное обвинение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд отказал адвокатам Гершковича в изменении ему меры пресечения.