Мосгорсуд отказал защите журналиста WSJ Эвана Гершковича в изменении меры пресечения

Мосгорсуд отказал адвокатам корреспондента московского бюро Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в изменении ему меры пресечения. Обвиняемый в шпионаже журналист пробудет под стражей до 30 августа.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела о шпионаже засекречены. В суде присутствовала посол США в России Линн Трейси, явившаяся в суд в сопровождении нескольких работников американского диппредставительства.

Когда судья объявила о решении отказать в изменении меры пресечения Эвану Гершковичу, его адвокаты поспешили покинуть здание Мосгорсуда. Вопросы журналистов они оставили без ответа.

Пресс-служба Мосгорсуд / ТАСС; 5-tv.ru

В конце мая 5-tv.ru сообщал, что Лефортовский районный суд продлил арест Эвану Гершковичу до 30 августа. Сегодня адвокаты корреспондента безуспешно пыталась обжаловать это решение.

Журналиста WSJ задержали в Екатеринбурге 30 марта. Гершковича взяли с поличным, когда он по заданию американской стороны получил информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса — эти данные составляют гостайну.

Сам журналист отверг все обвинения и настаивает, что занимался в России журналистской деятельностью. Власти США обещали добиваться его освобождения.