Мосгорсуд отказал защите журналиста WSJ Эвана Гершковича в изменении меры пресечения
Американского журналиста обвиняют в шпионаже.
Фото, видео: Reuters / THE WALL STREET JOURNAL; 5-tv.ru
Мосгорсуд отказал адвокатам корреспондента московского бюро Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в изменении ему меры пресечения. Обвиняемый в шпионаже журналист пробудет под стражей до 30 августа.
Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела о шпионаже засекречены. В суде присутствовала посол США в России Линн Трейси, явившаяся в суд в сопровождении нескольких работников американского диппредставительства.
Когда судья объявила о решении отказать в изменении меры пресечения Эвану Гершковичу, его адвокаты поспешили покинуть здание Мосгорсуда. Вопросы журналистов они оставили без ответа.
Пресс-служба Мосгорсуд / ТАСС; 5-tv.ru
В конце мая 5-tv.ru сообщал, что Лефортовский районный суд продлил арест Эвану Гершковичу до 30 августа. Сегодня адвокаты корреспондента безуспешно пыталась обжаловать это решение.
Журналиста WSJ задержали в Екатеринбурге 30 марта. Гершковича взяли с поличным, когда он по заданию американской стороны получил информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса — эти данные составляют гостайну.
Сам журналист отверг все обвинения и настаивает, что занимался в России журналистской деятельностью. Власти США обещали добиваться его освобождения.
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