Страны ЭКОВАС собирают войска в соседних с Нигером государствах

Военное вмешательство, которое считалось крайним вариантом в сложившейся ситуации, становится все ближе.

Члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) собирают войска в граничащих с Нигером странах. Как сообщает радиостанция RFI, вскоре со стороны государств начнется военное вмешательство.

«Страны, отдаленные от Нигера, согласились направить свои контингенты в страну, граничащие с ним, которые выбраны в качестве базы», — рассказал источник.

По данным радиостанции, ЭКОВАС собирает войска из военных Бенина, Нигерии, Сенегала, Кот-д’Ивуара, Гвинеи-Бисау и Ганы. При этом уточняется, что интервенция неизбежна, и большинство контингентов уже создали штабы для оперативного командования.

Источник сообщил, что войска уже готовы. К слову, еще 19 августа комиссар по вопросам мира и безопасности Абдель Фатау Мусах объявил, что точная дата интервенции уже определена.

Мохамед Базум был отстранен с поста президента Нигера 26 июля в результате мятежа. Участники восстания сообщили также о закрытии границ государства и приостановке действия настоящей конституции. В должность президента 28 июля ступил Абдуррахман Тчиани, который во время переворота возглавлял гвардию, удерживающую Базума.

Блок стран Западной Африки ЭКОВАС намерен любыми способами восстановить конституционный строй в Нигере. Военное вмешательство назвали необходимым, если остальные способы не дадут нужного результата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЭКОВАС намерен восстановить конституционный строй в Нигере.