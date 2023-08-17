«Любой ценой»: ЭКОВАС намерен восстановить конституционный строй в Нигере

Если дипломатия будет бессильна, то в союзе западноафриканских стран перейдут к более решительным действиям.

Блок стран Западной Африки ЭКОВАС допустил военное вмешательство для возвращения конституционного строя в Нигере. В союзе сообщили, что намерены стабилизировать ситуацию всеми доступными способами. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя организации.

«Конституционный порядок в стране будет восстановлен любой ценой», — указано в материале.

По словам представителя западноафриканского союза, ЭКОВАС готов вести военный контингент в республику, если ситуация начнет накаляться и «дело дойдет до драки». Тем нее менее — это крайние меры. Сейчас блок все еще надеется на мирные пути урегулирования ситуации, даже несмотря на то, что мятежники якобы лишь делают вид, что хотят переговоров.

Мохамед Базум был отстранен с поста президента Нигера 26 июля в результате мятежа. Участники восстания сообщили также о закрытии границ государства и приостановке действия настоящей конституции. В должность президента 28 июля ступил Абдуррахман Тчиани, который во время переворота возглавлял гвардию, удерживающую Базума.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мятежники намерены предъявить обвинение свергнутому президенту Нигера.