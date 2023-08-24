Развод длиной в восемь лет: Холли Берри и Оливье Мартинес завершили судебные распри

Экс-супруги наконец-то решили вопросы, связанные с опекой общего сына.

Голливудская звезда Холли Берри и французский актер Оливье Мартинес потратили почти восемь лет на суды и наконец завершили бракоразводный процесс. Об этом сообщает Fox News.

Берри и Мартинес расстались в 2015 году. Судебные тяжбы шли все это время. По итогам последнего разбирательства экс-супруги официально решили вопросы, связанные с опекой их девятилетнего сына Масео.

В результате, суд постановил, что права на опеку ребенка распространяются в равной степени на обоих родителей. Поскольку доход Мартинеса значительно ниже, чем доход Холли Берри, актриса должна будет ежемесячно отчислять фиксированную сумму алиментов бывшему мужу. Более того, Ольвье теперь будет иметь право претендовать на часть гонораров знаменитости.

Эти деньги необходимы для обучения Масео в частной школе, поскольку актриса полностью взяла на себя эти расходы. В целом, Холли Берри должна будет выплачивать Мартинесу по восемь тысяч долларов в месяц в качестве алиментов.

В 2023 году суд также обязал актрису перечислять Мартинесу 4% от любого дохода, который превышает сумму в два миллиона.

Ранее 5-tv.ru писал, за кого Холли Берри официально вышла замуж прямо во время судебных процессов.