Выбрали дешевый метод: чем на самом деле грозит миру вода с «Фукусимы»

Эксперт объяснил, что в этом случае представляет наибольшие риски для окружающей среды.

В Японии с аварийной АЭС «Фукусима — 1» сбросили в океан богатую радиоактивными элементами воду. Профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник рассказал 5-tv.ru, чем опасен этот процесс для окружающей среды и человека.

Так, говорит он, многие эксперты скептически отнеслись к заявлению Токийской электроэнергетической компании, которой якобы удалось в достаточной мере разбавить воду и отфильтровать прочие элементы. Одной из главных причин недоверия Кузник называет плохие показатели прозрачности топливно-энергетического комплекса Японии, которые фиксировались последние десять лет.

«Низкий уровень трития останется в воде, даже если других радиоактивных элементов там не будет. Теперь тритий также находится в природной среде. Тритий — это то, что люди поглощают регулярно, но его частицы движутся достаточно медленно и не повреждают человеческую кожу. Они опасны, если их вдыхать или проглатывать», — отмечает специалист.

Более того, профессора удивляет, что некоторые ученые и эксперты в области здравоохранения начали называть этот элемент безопасным. А МАГАТЭ и вовсе одобрило этот план, который подразумевает сброс 1,3 миллиона тонн воды в течение следующих 30 лет.

Ее, напомним, будут выпускать в небольших количествах. Некоторые ядерщики даже уже назвали этот метод «безопасным».

«Но есть и те, кто действительно сомневается в том, что правительство провело достаточно исследований. Им приходится постоянно циркулировать эту воду, чтобы охладить радиоактивные реакции, продолжающиеся внутри объектов, расплавившихся еще в 2011 году. И поэтому они регулярно добавляют все больше и больше радиоактивных отходов. Есть и другие альтернативы, но они не решаются на них», — считает Кузник.

Такой метод сброса воды он называет менее затратным, но именно это представляет наибольшие риски для окружающей среды. Пока неясно, реальные они или психологические: но то, что негативное влияние более вероятно, можно говорить уже сейчас.

«Сначала это повлияет на планктон, и планктон будет съеден рыбой, будет накапливаться и концентрироваться дальше, а затем люди будут есть эту рыбу», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, где окажется сброшенная с «Фукусимы» радиоактивная вода.