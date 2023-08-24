Дойдет до России? Где окажется сброшенная с «Фукусимы» радиоактивная вода

В Тихом океане окажется 140 тонн жидкости с содержанием трития — сверхтяжелого водорода.

Компания-оператор аварийной японской АЭС «Фукусима — 1» начала подготовку к сбросу в океан радиоактивной воды, которой после катастрофы в 2011-м охлаждали расплавленное ядерное топливо. Процедура началась в восемь утра по московскому времени, она будет транслироваться в прямом эфире.

Предполагается, что в волнах Тихого океана окажется 140 тонн воды с содержанием трития — сверхтяжелого водорода. В Токио заявили, что это не нанесет вреда людям и морским животным — на что в соседнем Китае предложили японским властям выпить эту воду, чтобы доказать ее безопасность.

И лишь в Соединенных Штатах, чье побережье находится в восьми тысячах километрах, план однозначно одобрили. Корреспондент «Известий» Николай Иванов расскажет подробности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем обернется сброс радиоактивной воды с «Фукусимы».