Бывшая жена писателя Ерофеева осталась без части состояния после звонка из «Центробанка»

Пожилая женщина уже обратилась в полицию.

Первая супруга известного писателя Виктора Ерофеева — польский дизайнер и художник книжной графики Веслава Скура — стала жертвой мошенников. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Она подала заявление в полицию, отметив, что 18 августа на ее домашний телефон поступил звонок от сотрудника «Центробанка». Тот уведомил Скуру, что ее персональные данные якобы каким-то образом попали в общий доступ.

Более того, художницу предупредили о том, что принадлежащую ей квартиру могут продать без ее ведома в ближайшее время. Через десять минут на тот же телефон поступил второй звонок, в ходе которого «сотрудник банка» потребовал от нее дойти до отделения и снять с карты 189 950 рублей.

Экс-жена Ерофеева сделала, как ей велели — после этого инструкции продолжили поступать ей на телефон. Вскоре Скура должна была отправиться на такси к месту встречи с женщиной, которая должна была помочь ей с перечислением денег через терминал на «безопасные счета».

Однако некоторое время спустя она все же поняла, что стала жертвой мошенников. На данный момент по факту ее заявления проводится проверка.

Знаменитый писатель, литературовед, радио- и телеведущий Виктор Ерофеев родился в Москве 19 сентября 1947 года. По его рассказу «Жизнь с идиотом» композитор Альфред Шнитке написал оперу, премьера которой состоялась в Амстердаме в 1992-м.

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