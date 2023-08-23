У отца экс-замминистра энергетики России Инюцына похитили крупную сумму денег

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 25 0

У отца экс-замминистра энергетики РФ Инюцына похитили 13 миллионов рублей

У отца экс-замминистра энергетики России Инюцына похитили крупную сумму денег

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Мошенники удаленно подключились к телефону мужчины и убедили его передать деньги якобы сотруднику ФСБ.

Отец бывшего замминистра энергетики России Антона Инюцына стал жертвой мошенников. Как стало известно 5-tv.ru, 70-летний мужчина вступил в телефонный разговор с незнакомцами, которые представились сотрудниками телекоммуникационной компании, полиции и банка России.

Они убедили жертву в том, что кто-то якобы попытался незаконно получить доступ к его банковским счетам, и посоветовали обналичить деньги, чтобы отдать их на сохранение сотрудникам ФСБ.

Так, мужчина снял со своих банковских счетов более 12 миллионов рублей, а позже передал их неизвестной женщине, которую прислали звонившие. Но на этом мошенники не остановились: с помощью удаленного доступа, который Инюцын сам подключил по их просьбе, они похитили еще миллион рублей с его счетов.

В общей сложности мужчина лишился 13 миллионов 736 тысяч рублей за день. В полиции возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru писал, что из дома покойного Градского исчезла семейная реликвия.

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Речь Путина на саммите БРИКС вызвала переполох в западных СМИ
12:56
Путин: гегемония Запада привела к конфликту на Украине
12:52
В РФ проведут эксперимент по использованию ИИ при найме на госслужбу
12:44
«Слабее, чем раньше»: в США заговорили об отмене финансовой помощи Украине
12:36
«Купаться в овациях»: почему Тото Кутуньо влюбился в российских фанатов
12:31
«Сразу начала терять технику»: 82-я бригада ВСУ терпит неудачи в зоне СВО

Сейчас читают

«Любили мои родители»: Подольская назвала смерть Кутуньо огромной утратой
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России