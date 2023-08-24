В РФ усилили контроль за рыбной продукцией из Японии на фоне ситуации с АЭС

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Рита Миронова
Рита Миронова 23 0

Роспотребнадзор усилил контроль за рыбной продукцией из Японии

В РФ усилили контроль за рыбной продукцией из Японии на фоне ситуации с АЭС

Фото: www.globallookpress.com / Michael Runkel

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Японские власти приняли решение сбрасывать в океан радиоактивную воду с атомной электростанции. Чем это грозит?

За рыбной продукцией, поступающей в Россию из Японии, с 8 июля продолжается усиленный санитарный контроль. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за это время в страну не поступило загрязненной продукции.

«Проведено исследование более семи тонн водных биоресурсов и продукции из них, превышений гигиенических нормативов не выявлено», — рассказали в ведомстве.

Такое решение было принято сразу после появления информации о планах Токио сбросить в океан радиоактивно загрязненную воду, использованную на АЭС «Фукусима-1». Накануне стартовала подготовка к сбросу воды.

По предварительным данным, в Тихом океане окажется 140 тонн воды с содержанием трития — сверхтяжелого водорода. Власти Японии заявили, что это не нанесет вреда людям и морским животным. Однако соседи в Китае с этим не согласны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где окажется сброшенная с «Фукусимы» радиоактивная вода.

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