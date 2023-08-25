В возрасте 76 лет умер сын художника Пабло Пикассо

|
Алексей Панков
Алексей Панков 25 0

Клод Руис Пикассо долгие годы распоряжался наследием отца.

В возрасте 76 лет умер сын художника Пабло Пикассо

Фото: www.globallookpress.com / Winfried Rothermel

Читайте нас в: Дзен Новости

Клод Руис-Пикассо, сын знаменитого художника Пабло Пикассо, умер на 77-м году жизни. Этой новостью поделилось Agence France-Presse со ссылкой на адвоката Жан-Жака Нойера.

Отмечается, что мужчина скончался в возрасте 76 лет. При этом его представители не стали раскрывать причину смерти.

«Клод Руис Пикассо скончался в Швейцарии. Он оставил жену Сильвию и двух детей, Жасмен и Солаль», — рассказал Нойер.

Мужчина с 1989 года руководил наследием отца. Он распоряжался авторскими правами, связанными с работами художника. Однако в июле 2023-го передал дела своей сестре Паломе Пикассо.

Всего у знаменитого художника было четверо детей: старший сын Поль, дочь Майя, Клод Руис и Палома.

На картине Пикассо обнаружили специально закрашенную деталь: живое «чудо»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале лета в США умерла любовница Пабло Пикассо, художница Франсуаза Жило. Долгое время она боролась с заболеванием легких.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
94.40
-0.04 102.47
0.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по...

Последние новости

4:40
Голод или что-то еще хуже? Глобальное потепление может остановить фотосинтез
4:24
Крушение самолета Евгения Пригожина в Тверской области: главное к этому часу
4:08
Дмитрий Тарасов уехал за границу, отправив жену с детьми в городе Сальск
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по 3 сентября
3:52
В районе мыса Херсонес уничтожены несколько беспилотников
3:45
Украинские боевики расстреляли 23 сослуживцев

Сейчас читают

"Хайп сможет поддерживать": патриоту SHAMAN предрекли завидное будущее
Как сейчас выглядит Каховская ГЭС — эксклюзивные кадры
Памятник Врангелю планируют установить в Ростове-на-Дону
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России