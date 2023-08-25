В возрасте 76 лет умер сын художника Пабло Пикассо

Клод Руис-Пикассо, сын знаменитого художника Пабло Пикассо, умер на 77-м году жизни. Этой новостью поделилось Agence France-Presse со ссылкой на адвоката Жан-Жака Нойера.

Отмечается, что мужчина скончался в возрасте 76 лет. При этом его представители не стали раскрывать причину смерти.

«Клод Руис Пикассо скончался в Швейцарии. Он оставил жену Сильвию и двух детей, Жасмен и Солаль», — рассказал Нойер.

Мужчина с 1989 года руководил наследием отца. Он распоряжался авторскими правами, связанными с работами художника. Однако в июле 2023-го передал дела своей сестре Паломе Пикассо.

Всего у знаменитого художника было четверо детей: старший сын Поль, дочь Майя, Клод Руис и Палома.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале лета в США умерла любовница Пабло Пикассо, художница Франсуаза Жило. Долгое время она боролась с заболеванием легких.