Бывший президент США Дональд Трамп взят под арест

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Алексей Панков
Алексей Панков Срочная новость 8 0

Экс-лидер США появился в списках тюрьмы округа Фултон.

Бывший президент США Дональд Трамп взят под арест

Фото: Reuters / REBECCA COOK

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Самолет Дональда Трампа приземлился в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланты. Экс-президент США отправился в тюрьму округа Фултон, где его взяли под арест, передает NBC News.

Известно, что данный арест носит, скорее, формальный характер. Он уже внес в залог 200 тысяч долларов, и его должны освободить совсем скоро.

Бывший лидер страны покинул борт в приподнятом расположении духа, показав собравшимся репортерам большой палец. Затем он сел в кортеж и направился в тюрьму округа Фултон. Отмечается, что на встречу с представителями власти вместе с Трампом отправился новый адвокат Стивен Садоу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп договорился об освобождении под залог по делу о вмешательстве в выборы.

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