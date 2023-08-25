Бывший президент США Дональд Трамп взят под арест

Самолет Дональда Трампа приземлился в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланты. Экс-президент США отправился в тюрьму округа Фултон, где его взяли под арест, передает NBC News.

Известно, что данный арест носит, скорее, формальный характер. Он уже внес в залог 200 тысяч долларов, и его должны освободить совсем скоро.

Бывший лидер страны покинул борт в приподнятом расположении духа, показав собравшимся репортерам большой палец. Затем он сел в кортеж и направился в тюрьму округа Фултон. Отмечается, что на встречу с представителями власти вместе с Трампом отправился новый адвокат Стивен Садоу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп договорился об освобождении под залог по делу о вмешательстве в выборы.