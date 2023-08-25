Нигер разрешил Мали и Буркина-Фасо ввод сил в страну в случае нападения

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Алексей Панков
Алексей Панков 16 0

Сейчас ЭКОВАС пытается вести переговоры с лидерами мятежников для дипломатического разрешения конфликта.

Нигер разрешил Мали и Буркина-Фасо ввод сил в страну в случае нападения

Фото: www.globallookpress.com / Mahamadou Hamidou

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Нигер разрешил вооруженным силам Мали и Буркина-Фасо ввести войска на свою территорию в случае нападения. Такой новостью поделилось агентство Reuters.

Любая эскалация рискует еще больше дестабилизировать раздираемый повстанцами регион, отметили в СМИ. Журналисты подчеркнули, что представители Мали и Буркина-Фасо пообещали поддержать Нигер в случае военного конфликта.

В четверг министры иностранных дел трех стран встретились в столице Нигера Ниамее. В ходе беседы речь шла о сотрудничестве в сфере безопасности, а также решались другие общие вопросы.

«Министры Буркина-Фасо и Мали подтвердили свое неприятие вооруженной интервенции против народа Нигера, которая будет рассматриваться как объявление войны», — говорится в материале.

Сейчас члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) ведут переговоры с лидерами мятежников. В то же время представители организации отметили, что готовы к решительным действиям для восстановления конституционного порядка в том случае, если дипломатические усилия потерпят неудачу.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что члены ЭКОВАС собирают войска в граничащих с Нигером государствах. Большинство контингентов уже создали штабы оперативного командования.

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