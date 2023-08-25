Точно не название: что изменится в БРИКС после расширения

К объединению в следующем году официально присоединятся еще шесть стран.

На последнем саммите БРИКС в ЮАР стало известно, что список участников объединения пополнят шесть стран: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Эфиопия. Изменится ли название организации, в связи со вступлением в нее новых членов? На этот вопрос в беседе с URA.RU ответил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Эксперт отметил, что расширение БРИКС — правильное решение, но оно не изменит названия организации.

«Это никоим образом не изменит название БРИКС, так как оно стало международно признанным брендом. Но участие еще шести влиятельных больших государств упрочит позиции. <…> Как мне кажется, в основном БРИКС будет фокусировать внимание прежде всего на торгово-экономических и финансовых вопросах», — прокомментировал ситуацию Карасин.

Председатель комитета Совфеда по международным делам также уточнил, что БРИКС создан для объединения стран, а не разжигания соперничества. Цель организации — выработать рецепт решения вопросов, который устраивал бы большинство государств мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую выгоду получит Россия от новых членов БРИКС.