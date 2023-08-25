Деньги, технологии, влияние: какую выгоду получит Россия от новых членов БРИКС

По итогам саммита шесть стран стали новыми участницами международного объединения.

С 1 января 2024 года БРИКС пополнится шестью государствами. Это Аргентина, Иран, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия. Издание URA.RU узнало мнение ряда экспертов о том, принесет объединению участие каждой из новых стран-участниц.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал прием шести стран в состав БРИКС правильным, ведь оно еще больше упрочит его позиции на мировой арене, а также создаст условия для обсуждения торгово-экономических и финансовых вопросов.

Членство Аргентины в БРИКС, по мнению специалистов, является политическим решением. Как считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, эта страна хочет уйти от использования доллара и влияния США. К тому же, именно БРИКС заинтересовано и может обеспечить суверенитет Аргентины и отодвинуть ее от Запада. Что, по мнению доцента кафедры мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Галины Кузнецовой является для России одним из приоритетных. Хотя сложностей, вероятнее всего, не избежать, ведь страну нельзя назвать стабильной: правительство то и дело радикально меняет свой курс.

А участие Египта для БРИКС выгодно, в первую очередь, из-за его расположения на глобусе. По словам Данилова, это весьма важный партнер, где Россия строит свои заводы, а возможно, будет строить и военные базы. Кузнецова же добавляет, что Египет может стать крупным экспортером зерна. А Китай может организовать туда поставки технологий.

Иран, по словам экономиста, и до вступления в БРИКС был партнером России, помогая ей в производстве беспилотников для СВО и обходе санкций. А с политической стороны он обеспечивает усиление влияния на Ближнем и Среднем Востоке.

Саудовскую Аравию эксперты называют одной из самых сильных стран за счет финансовой обеспеченности. При этом это — традиционный союзник США.

«Это дополнительный канал по страховке рисков. Она находится в зоне влияния США. Но ее стремление к БРИКСу говорит о том, что она хочет сохранить свою независимость от американского диктата, и это хорошо», — уверяет политолог.

Объединенные Арабские Эмираты, как и Саудовская Аравия, могут стать крупным источником финансирования в БРИКС, считает Кузнецова, и обе эти страны могут дать и деньги, и технологии.

А вот самый экономически невыгодный партнер для БРИКС — Эфиопия, говорит Кузнецова.

«Это одна из беднейших стран с большими политическими проблемами, потому что у нее там и Южный Судан, и Эритрея. Она занимает в списках государств мира самые последние строчки. Взять Эфиопию — это начать ее кормить или что-то восстанавливать», — отмечает эксперт.

Зато эта страна близка к России с точки зрения веры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как изменится мир после расширения БРИКС.