«Обслуживающая»: Пушков заявил, что Германия стала жертвой подчинения США

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 14 0

Сенатор Пушков: Германия стала обслугой уходящего либерального миропорядка

«Обслуживающая»: Пушков заявил, что Германия стала жертвой подчинения США

Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky / photothek.net via

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Тема:
БРИКС

Почему это приведет власти Берлина к конфликту с новым многополярным миром?

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что вектор Германии, который направлен в прошлое, делает из некогда великой державы страну-обслугу для уходящего либерального миропорядка. Таким мнением политик поделился в своем Telegram-канале.

«В XXI веке Германия превратилась в страну, обслуживающую рушащийся глобальный либеральный миропорядок», — подчеркнул он.

По его словам, на данный момент такая унизительная позиция — это главное предназначение государства в «глобалистской системе координат и главный парадокс его развития». Он считает, что это приведет Германию к конфликту с новым многополярным миром.

Сенатор заявил, что вектор развития ФРГ идет по противоречивому сценарию в отличие от стран, которые не зависят от западной повестке. Пушков отмечает, что США удалось «вытравить» из немецкого мышления все лишнее. Результатом действий стал «большой разрыв» дипломатических отношений между Россией и Германией.

Прежде сенатор отметил, что у американской стороны есть страх перед БРИКС. Он связан с тем, что американцы пытаются сохранить лицо, заявляя о том, что не рассматривают объединение как потенциального геополитического соперника. Политик считает, что-то, что страны отказались поддерживать западные санкции против России и призывы отказаться от доллара во взаимных расчетах уже являются актами геополитики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шольц выступил против запрета для российских артистов выступать в ФРГ.

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