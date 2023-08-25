Шольц выступил против запрета для российских артистов выступать в ФРГ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Канцлер ФРГ подчеркнул, что нельзя ограничивать русскую культуру.

Шольц выступил против запрета для российских артистов выступать в ФРГ

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против запрета российским артистам выступать в ФРГ. Такое заявление он сделал в ходе общения с жителями Мюнхена, передает ТАСС.

«Русская культура — это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить», — отметили Шольц.

Вместе с тем канцлер ФРГ добавил, что единственные артисты, на которых распространяется запрет, это те, кто поддерживает спецоперацию на Украине. Им будет отказано в проведении выступлений.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шольц заявил об отсутствии немецких солдат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что считает одной из своих основных задач недопущение втягивания ФРГ в конфликт. Однако канцлер также отметил, что Берлин считает правильным продолжение поставок вооружения Киеву, хоть это и считается нарушением табу.

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