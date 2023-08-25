«Тряхануло знатно»: Кристина Асмус оказалась в инфекционной больнице

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Полина Долгова
Полина Долгова 134 0

Кристина Асмус попала в инфекционную больницу с серьезным диагнозом

«Тряхануло знатно»: Кристина Асмус оказалась в инфекционной больнице

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Прежде звезда сообщила, что ее забрали на скорой.

Вот уже несколько дней звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус находится в больнице, сообщает utro.ru. Лишь недавно актриса нашла в себе силы рассказать, что с ней произошло.

Прежде блондинка сообщила, что ее забрали на скорой. В медицинском учреждении ей поставили диагноз «ротавирус». Два дня артистка пролежала в местном инфекционном отделении, у нее была высокая температура и все сопутствующие признаки недуга.

«Тряхануло знатно, все съемки полетели, зато организм очистился», — заявила актриса.

Экс-супруга юмориста Гарика Харламова отметила, что острая фаза вируса миновала. Однако температура до сих пор не спадает, а симптомы болезни сохраняются. Сейчас звезда театра и кино пытается понемногу есть. Известно, что ее рацион состоит из рисовой каши и молочных продуктов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса призналась, что состоит в отношениях с Романом Евдокимовым, который младше ее на шесть лет. В последних интервью она рассказывала, что в студенческие годы находилась в отношениях с тираном-абьюзером, который нередко поднимал на девушку руку.

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