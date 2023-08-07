В положении? Кристина Асмус подразнила поклонников фотографией в купальнике

Российская актриса объяснила подозрения поклонников в ее беременности набором веса. Но так ли это на самом деле?

Кристина Асмус подразнила поклонников фотографией и ответила на слухи о беременности. Снимок актриса опубликовала в личном блоге.

«Я тут будто на свой беременный живот смотрю», — написала артистка.

Однако прибавления в семье Асмус не ожидается. По крайней мере, как она подчеркнула, «пока». По словам актрисы, она сейчас не готова заводить еще одного ребенка.

«Пост про то, какая же сочная грудь у меня становится, когда я поправляюсь. И как бы вот так умудриться, чтобы объем везде уходил, а в титечках нет», — написала Асмус.

Она также в шутку попросила не присылать ей аккаунт пластического хирурга Тимура Хайдарова, имя которого сейчас пестрит в заголовках прессы на фоне скандала с недовольными результатами преображения тела звездами.

«Мне больно, грустно, одиноко»: Асмус рассказала о сложных отношениях с матерью

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас Кристина Асмус находится в счастливых отношениях с актером Романом Евдокимовым, который младше ее на шесть лет. В недавнем интервью звезда призналась, что в студенческие годы находилась в отношениях с тираном. Молодой человек нередко поднимал на девушку руку.