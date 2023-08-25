Он не унывает: что происходит с Трампом после визита в тюрьму

Политика привели в исправительное учреждение как мелкого преступника.

Внимание всей Америки сегодня приковано к тюрьме в городе Атланта на юге страны. Туда прибыл Дональд Трамп, чтобы как какой-нибудь мелкий карманник пройти процедуру ареста.

У ворот исправительного учреждения 45-го президента США громкими криками поддержки встречали сторонники. Сам он совсем не унывает, почему — узнал корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп сделал первый с 2021 года пост в социальной сети X (бывшая Twitter) после освобождения под залог. Бывший президент США вышел из тюрьмы Атланты спустя пару часов.

Однако в полицейском участке сотрудники правоохранительных органов для дела сделали его снимок — магшот, фотографический портрет, который делается после ареста.