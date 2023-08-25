В новых регионах России отменяют приговоры украинских судов

При правлении киевского режима жители Донбасса незаконно признавались виновными за их политические и идеологические убеждения.

Генпрокуратура РФ добивается отмены приговоров, вынесенных украинскими судами в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проводится работа по отмене политически мотивированных приговоров, вынесенных украинскими судами на территориях новых регионов до их освобождения от оккупации киевским режимом», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Известно, что жители новых регионов РФ признаны украинскими судьями виновными в том, что участвовали в референдумах о независимости Донбасса, а также за свои политические и идеологические убеждения и поддержку России.

В городские и районные суды новых субъектов поступило 126 представлений с целью отмены ранее вынесенных приговоров. На данный момент удалось удовлетворить семь из них.

Кроме того, Генпрокуратура добилась прекращения уголовных производств в отношении граждан за отсутствием в их действиях состава преступления. Все правовые последствия для них аннулированы.

Ранее 5-tv.ru писал, как спецслужбы Украины вербуют диверсантов в новых регионах России.