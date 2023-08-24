Привлекают и детей: как спецслужбы Украины вербуют диверсантов в новых регионах России

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Украинские спецслужбы вербуют диверсантов в новых регионах России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Kuttig; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Результатом таких опасных игр становятся солидные тюремные сроки.

Украинские спецслужбы не оставляют попыток завербовать диверсантов на территориях, освобожденных российскими военными. При этом все чаще к подрывной работе привлекают несовершеннолетних.

Школьников заманивают легкими деньгами, а задания предлагают выполнять в привычных мессенджерах и чат-ботах. Вот только результатом таких опасных игр становятся солидные тюремные сроки. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин — о преступлениях и наказании.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные РФ массированным ударом уничтожили украинскую ДРГ под Брянском.

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