Отец продюсера сериалов «Эпидемия» и «Полицейский с Рублевки» найден мертвым в Москве

Пожилого мужчину нашла невестка.

Отец популярного кинопродюсера Ивана Голомовзюка найден мертвым в своей квартире на северо-западе Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, тело обнаружила невеста в минувший вторник, 22 августа.

Официально причина смерти 65-летнего Игоря Голомовзюка пока не установлена, однако признаков насильственной смерти, предварительно, нет. При этом известно, что мужчину нашли в луже крови, а на голове у него были заметны следы травм.

Кинопродюсер Иван Голомовзюк стал популярен благодаря своей работе над такими проектами как «Чернобыль: Зона отчуждения», «Легко ли быть молодым?», «Остров», «Эпидемия», «Полицейский с Рублевки» и многими другими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело мужчины и записку с угрозами нашли в машине каршеринга в Москве.