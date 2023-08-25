Посольство РФ проинформировано о задержании россиянина в Финляндии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Прямое включение 31 0

Гражданина задержали по обращению Украины. В чем его обвиняют?

Посольство РФ проинформировано о задержании россиянина в Финляндии

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Россия знает о задержании своего гражданина в Финляндии по обращению Киева. Об этом сообщает российское посольство.

Отмечается, что диппредставительство принимает все необходимые меры для консульской помощи.

«Финские правоохранительные органы 23 августа 2023 года информировали посольство о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей. В тот же день, 23 августа, финской стороне был направлен запрос на проведение встречи с российским гражданином. Ответа пока не последовало», — говорится в сообщении.

Прежде финские СМИ сообщали, что в стране был задержан россиянин, который якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014–2015 годах. Уточнялось, что мужчину взяли под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали жителя одной из стран СНГ на границе России и Грузии по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

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