«Это станет очевидным»: как умрет принцесса Диана в сериале «Корона»

Ранее проект уже подвергался критике за свой подход к исторической точности.

Сериал «Корона», повествующий о жизни королевской семьи Великобритании, подходит к финалу. В шестом сезоне сценаристы запланировали показать, в том числе, гибель принцессы Дианы, пишет ВВС.

При этом, как обещали продюсеры проекта, трагичный момент будет продемонстрирован «деликатно и вдумчиво». А актриса, которая играет принцессу Уэльскую, «очень любит и уважает» свою героиню.

«Надеюсь, это станет очевидным, когда вы это увидите», — говорит Элизабет Дебики.

Стоит отметить, что проект Netflix, который поклонники уже признали хитом, вызвал смешанную реакцию среди критиков. Например, создателей обвиняли в недостаточно документальном подходе при написании сюжета. Причем причиной недовольства стало то, что Диана якобы показана как жертва отношений с принцем Чарльзом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как принцесса Диана посылала сигналы SOS своими нарядами.