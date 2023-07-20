Алый цвет и голая спина: как принцесса Диана посылала сигналы SOS своими нарядами

Какой образ Леди Ди выбрала перед своей гибелью?

Много лет прошло со смерти всеми любимой принцессы Дианой. Она навсегда осталась в сердцах людей со всего мира. Ее жизнь трагически оборвалась в 1997 году, однако мало кто знает, что своими нарядом Леди Ди подавала сигналы прессе о своем ментальном состоянии.

Поездка в Южную Корею перед разводом

В 1992 году принцесса Диана уже начала думать о разводе. Брак с принцем Чарльзом становился для нее все невыносимее. Ее заставили отправиться с ним в официальную поездку в Южную Корею, хотя она уже знала о его изменах с Камиллой Паркер Боулз. Свое недовольство она выразила образ. Она предстала в платье холодного цвета и сказала всем о том, насколько ледяные отношения между ней и Чарльзом.

Принц Чарльз и принцесса Диана. www.globallookpress.com / Uppa

Новый этап в жизни

В какой-то момент, Леди Ди поняла, что нужно перестать переживать из-за несложившихся отношений с Чарльзом и решила начать новую жизнь. Ее самое яркое появление на публике — в том самом черном платье с открытой спиной. Тем самым, принцесса бросила настоящий вызов Чарльзу и заявила всем, что открыта к новым отношениям.

Принцесса Диана на светском мероприятии. www.globallookpress.com / CNP AdMedia

Новые измены Чарльза и нападки прессы

В 1995 году принц Чарльз публично признал свои измены. Принцесса Диана оказалась в центре внимания, пресса охотилась за ней на каждом шагу и умоляла прокомментировать интимные подробности их жизни. Однако в свой первый выход после публичного признания изменника, она поразила публику, появившись на мероприятии в пудровом, нежном платье. Тем самым, она как бы заявила миру, что чиста в этих грязных разборках.

Принцесса Диана во время официального выхода в свет. www.globallookpress.com / Globe Photos.

Чувство скорой гибели

Последний официальный выход принцессы Дианы в свет ознаменовался ярко-алым цветом. Леди Ди будто чувствовала, что в скором времени ее ждет гибель и подавала сигналы людям о своем спасении. Кстати, именно в тот день свой день рождения отмечала Камилла Паркер Боулз. Через месяц после самого скандального выхода в красном платье Диана погибнет в автокатастрофе.

Картина в честь принцессы Дианы. www.globallookpress.com / Stephen Chung

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, зачем принцесса Диана просила снять ее в продолжении «Телохранителя».