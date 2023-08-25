Не впадать в уныние: прогноз Таро на неделю с 28 августа по 3 сентября

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 28 августа по 3 сентября.

Основная энергия недели (карта Двойка мечей в перевернутом положении)

Основная карта — это энергия семи дней. Именно на нее следует ориентироваться, когда вы принимаете какие-либо решения. Сегодня это Двойка мечей в перевернутом положении. Она говорит о том, что все, что было предметом беспокойства нужно отпустить и забыть. Главное настроение карты — это избавление от лишнего. Постарайтесь перестать беспокоиться. Все плохое позади. И, если у вас что-то не получилось до сих пор, то лучшем решением окажется движение вперед.

Закройтесь от того, что вам не нужно и мешает и переключитесь на что-то новое. Энергия недели сулит новые возможности и интересы.

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Финансы (карта Восьмерка Кубков в перевернутом положении)

Карта предсказывает то, что неделя будет неплохой в плане финансов. Восьмерка Кубков в перевернутом положении указывает на то, что мы вернемся к рабочему состоянию, в которое многие возвращаются после отпуска и с новыми силами приступают к работе.

Особых трат и расходов не будет, как и прибыли, то есть финансы останутся в том состоянии, в котором вы привыкли видеть их в своем кошельке или же на банковском счете.

К слову, каких-то особых изменений в отношении курса доллара и евро также не случится.

Здоровье (карта Тройка Жезлов)

Что касается здоровья, Тройка Жезлов говорит о том, что стоит строить какие-то новые планы, ориентироваться на то, что идет благоприятное и хорошее время. Вы находитесь в тонусе.

Если на это время, у вас выпадает отпуск, то лучшим решением станет посвятить его не лежанию на пляже, а покорению новых вершин. Важно смотреть в будущее с верой в себя, опираться на те ресурсы, что есть сейчас и не забывать хвалить собственные достижения. Поблагодарите себя и стройте грандиозные планы дальше.

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Личная жизнь (карта Луна в перевернутом положении)

Что касается личной жизни, Луна в перевернутом положении дает понять, что все будет хорошо. Все сердечные вопросы будут радовать. Эта сфера абсолютно не должна волновать на неделе, так как она говорит о том, что причин для беспокойства просто-напросто нет. Если вы начнете беспокоиться и надумывать, то вспомните эту карту и вздохните с облегчением.

Совет недели (карта Король Жезлов в перевернутом положении)

Замечательный прогноз на неделю. Все будет складываться как нужно во всех областях. Общий совет? Здесь выпала достаточно сложная для трактования карта король Жезлов в перевернутом положении. Но ее суть ясна. Постарайтесь не заниматься великими делами на этой неделе. Она будет спокойной и больше про рутинные дела. На не случится переход цикла, так как наступает осень. Вам не стоит нервничать и впадать в состояние уныния.

Карта Король Жезлов в перевернутом положении подсказывает, что стоит обратить внимание на мелкие неурядицы на работе и, если что-то не складывается, то стоит сделать выводы и подумать, почему это происходит. Обратите внимание на состояние общих дел, задумайтесь о том, как прошло ваше лето и чего хочется в будущем.

В общем и целом, неделя окажется неплохой, без ярких всплесков и радикальных изменений. Какие бы события не происходили, главное не расстраиваться. Нужно держать внутреннее состояние в равновесии.