Проверка на прочность для пяти знаков зодиака: гороскоп на сентябрь 2023

Вступая в свои законные права, сентябрь несет представителям зодиакального круга новые возможности и перспективы. В этот период завершают ретроградное движение сразу две планеты — Венера и Меркурий. А уже в середине месяца ожидается новолуние в Деве, которое сменит сезон Льва.

О том, кому среди знаков зодиака звезды принесут в этот период удачу и карьерные перспективы, а кому посоветуют держать руку на пульсе и почаще включать критическое мышление, эксклюзивно Пятому Каналу ответила астролог Алина Лебедева.

Алина Лебедева

Астролог

Гороскоп на сентябрь 2023 — общая характеристика месяца для всех знаков зодиака

После мощного сезона Льва, на который выпало огромное количество ретроградных планет, можно наконец-то выдохнуть. Уже 4 сентября изменит свое движение Венера, которая весь август привносила в коммуникацию с людьми трудности и ставила «подножки» в финансовой сфере.

Но сразу же списывать планету со счетов не стоит. Шлейф ее влияния протянется до конца месяца, поэтому с серьезными решениями по темам любви желательно повременить. С такой же осторожностью нужно относиться к новым знакомствам и предложениям.

«Важно не очаровываться и не рассчитывать на исключительно позитивный исход [событий], так как эмоции и впечатления могут поглотить вас с головой, затуманивая разум», — поясняет астролог.

А 15 сентября к директному движению вернется Меркурий. Завершится период ссор и недомолвок с друзьями и близкими. Но звезды предупреждают — легкомыслие для знаков зодиака чревато проблемами.

«Не рекомендуется до конца сентября планировать серьезные сделки, крупные покупки и далекие поездки. Если все же есть такая необходимость, пользуйтесь правилом: „Семь раз отмерь, один раз отрежь“. Тщательным образом проверяйте все документы, пункты договоров, партнеров и посредников для благоприятного исхода [ситуаций]», — советует эксперт.

Если планируются небольшие операции или, что еще важнее, серьезное хирургическое вмешательство, лучше их организовать в первой половине месяца, либо отложить в самый конец сентября — начало октября.

В это же время произойдет наиболее ожидаемое в сентябре новолуние в Деве — период, когда важно сохранять ясность мыслей и стабильность эмоций. Возникнет отличный шанс проявить себя и подняться по карьерной лестнице. Тем, кто находится в поиске, звезды советуют заняться новым делом, но не забывать про качественный отдых.

Волна энергии захлестнет представителей зодиакального круга 29 сентября. В этот день ожидается полнолуние в Овне.

«Работоспособность резко возрастет, мозговая деятельность станет особенно активна. Обратите внимание, что непомерные амбиции могут омрачить ваш разум и дать волю эмоциям — расставляйте правильно приоритеты и объективно рассчитайте свои силы», — предупреждает Алина Лебедева.

Бойкие и темпераментные люди в конце месяца могут стать особенно агрессивными, важно избегать открытых конфликтов и провокаций.

Овен — гороскоп на сентябрь 2023

Для огненного знака зодиака сентябрь подготовил много проверок на прочность, и первая среди них — умение не поддаваться мимолетным искушениям. В первый осенний месяц важно сбавить эмоциональные обороты и направить весь свой фокус внимания в рабочие процессы. Это быстро и значительно отразится на финансовых результатах и карьерных перспективах.

Рекомендация от астролога: грамотно расставлять жизненные приоритеты и хватать переменчивую фортуну за хвост.

Телец — гороскоп на сентябрь 2023

Представителям зодиакального круга звезды в сентябре рекомендуют не тормозить на поворотах. Месяц особенно благоприятен для расширения собственных возможностей. Самое время сделать то, что давно откладывали или не решались предпринять.

Астрологическая подсказка: смело говорить о своих желаниях и мечтах, особенно в сфере отношений.

Близнецы — гороскоп на сентябрь 2023

Близнецов в сентябре хотят слышать и слушать. Особенно щедрым сезон Девы будет во второй половине месяца. Это благоприятное время для переговоров и усиления собственного авторитета через коммуникацию.

Но представителям стихии, в свою очередь, придется проявить исключительную собранность. Не распыляться на все подряд, а сфокусироваться на одной сфере (особенно в финансах или здоровье).

Рак — гороскоп на сентябрь 2023

Для Раков месяц обещает быть спокойным и размеренным. В этот период следует уделить внимание всем сферам жизни в равных долях, начиная от семьи и отношений, заканчивая друзьями и творческими хобби. Сезон Девы дарит представителям знака зодиака лучший подарок — возможность заняться собой без лишней спешки и проблем.

Совет астролога: обратить внимание на мелочи, возможно, от чего-то уже давно пора избавиться.

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Лев — гороскоп на сентябрь 2023

Львов в сентябре может тянуть на любовные приключения и эксперименты. Представителей знака зодиака, которые все еще находятся в поиске второй половинки, звезды предупреждают — к новым знакомым нельзя относиться легкомысленно. Вполне возможно, что среди приятелей окажется недоброжелатель, который лишь притворяется хорошим человеком.

Совершенно иная ситуация у Львов в отношениях. Им астролог советует не держать все переживания и чувства в себе, период благоприятен для продуктивных и приятных разговоров по душам.

Дева — гороскоп на сентябрь 2023

К представителям собственного созвездия сезон Девы особенно строг. Поэтому у земного знака зодиака в сентябре может сложиться мнение, будто весь мир ополчился против него. Этого реально избежать, если не встревать в открытые стычки и конфликты. Больше концентрироваться на себе и собственных задачах.

Совет для представителей: трудиться много и качественно — в этом Девам нет равных. Энергия месяца будет лишь помогать в решении рабочих задач.

Весы — гороскоп на сентябрь 2023

Весам в сентябре нужно всегда оставаться начеку — усидеть на двух стульях не получится. Следует подготовиться к тому, что нужно будет принимать быстрые и жесткие решения, опираясь на рациональность и логику, особенно в отношении друзей и коллег.

Астролог предупреждает: личные границы представителей воздушной стихии будут постоянно нарушаться, поэтому действовать придется жестко и незамедлительно. Более привычные для знака зодиака мягкость и эмоциональность не позволят решить возникшие проблемы раз и навсегда.

Скорпион — гороскоп на сентябрь 2023

Скорпионам сезон Девы в сентябре обеспечит спокойную и продуктивную обстановку, но расслабляться нельзя. Это всего лишь затишье перед надвигающейся бурей.

Поэтому представителям зодиакального круга нужно больше отдыхать и наполняться позитивными эмоциями. Например, устроить себе небольшой отпуск или хотя бы выбраться на выходные в соседний город, чтобы освежить голову и переключить мысли, уделив время своим хобби и увлечениям.

Астрологический совет: баловать себя маленькими радостями в течение месяца.

Стрелец — гороскоп на сентябрь 2023

Радушным и запоминающимся сентябрь окажется для Стрельцов. В это время звезды благоволят каждому делу и начинанию. Яркость, творчество и оригинальность захлестнут огненный знак зодиака, поэтому ему крайне не рекомендуется прятаться за серым образом, упуская тем самым шанс проявиться.

Совет на сезон Девы: ловить возможности на каждом повороте, высока вероятность выигрышей и благоприятных обстоятельств в финансовой сфере, личностной реализации и судебных мероприятиях.

Козерог — гороскоп на сентябрь 2023

Козерогам в сентябре понадобится вся выдержка и воля, которые у них есть. Начинания могут стопорится, а рабочие и семейные вопросы топтаться на месте, тем самым выводя из себя.

Чтобы благоприятно пережить этот период, знаку зодиака рекомендована аскеза. Астролог советует присмотреться к собственному питанию, сфера здоровья может быть крайне нестабильна на почве возникающих стрессов и сложных жизненных ситуаций.

Водолей — гороскоп на сентябрь 2023

Представителей знака Водолея в сентябре ждет значительный прилив сил и творческих порывов. Креатив и идеи будут бить ключом. Важно грамотно использовать свои таланты, чтобы прокачать все волнующие сферы жизни, не сдерживаясь в стремлениях.

Совет для знака зодиака: в этом месяце стоит сфокусироваться на личных достижениях и реализации карьерных амбиций.

Рыбы — гороскоп на сентябрь 2023

Рыбы в сентябре могут почувствовать внутреннее напряжение из-за быстро сменяющихся вокруг ситуаций. Следует приготовиться, времени на остановку и долгие раздумья не будет. К тому же, эмоции и чувства могут накрыть знак зодиака с головой. К счастью, в сентябре у Рыб будет достаточно сил, чтобы поправить свое физическое и ментальное здоровье.

Астрологическая подсказка: в этот период желательно сделать упор на уединение и отстранение от внешних факторов в пользу духовного развития.