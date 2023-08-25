Суд арестовал мужчину, напавшего на девушку из-за шорт в Нахабино

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Рита Миронова
Рита Миронова 31 0

Подозреваемый ударил незнакомку по лицу во время утренней пробежки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; МВД МЕДИА / mediamvd; 5-tv.ru

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Мужчину, ударившего девушку по лицу в подмосковном Нахабино, заключили под стражу до 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Днем ранее Следственный комитет установил, что мужчина умышленно намеревался унизить достоинство незнакомки по половому признаку с применением насилия.

Утром 23 августа он напал на девушку во время пробежки в Нахабино. По его словам, шорты спортсменки были слишком короткими, чтобы выходить в них на улицу. Свое недовольство мужчина высказал ей, после чего ударил ее кулаком по лицу. Теперь он подозревается в совершении хулиганских действий.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ — „Хулиганство“», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина едва не задушил сестру своей бывшей жены в Москве.

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