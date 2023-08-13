Мужчина едва не задушил сестру своей бывшей жены в Москве

Ужасная история произошла в Москве в одном из дворов спального района. Ревнивый мужчина попытался задушить сестру своей жены. Очевидцы распространили видео с места происшествия в Сети, чтобы придать историю широкой огласке. 5-tv.ru узнал предысторию случившегося.

Так, на кадрах мужчина схватил женщину за шею и попытался ее задушить. Причем это была попытка не просто припугнуть, а реальный боевой захват. Но только в спорте соперники обычно одного пола и подходят по весовой категории.

Женщина же в этот момент кричала и звала на помощь. Один неравнодушный прохожий смог оттащить агрессора. И когда напавший увидел соперника того же пола, то решил по-быстрому слинять.

К сожалению, со слов его бывшей супруги Татьяны, так мужчина ведет себя не впервые. Ранее он вместе с женой и детьми жили в Туле, но после рождения первого ребенка начал проявлять агрессию. Он стал кричать на супругу, избивать ее и применять психологическое насилие. Женщина не смогла выдержать такого давления и захотела развестись. Но стоило ей только заикнуться об этом, в ее сторону посыпались угрозы.

«Когда я сказала, что уеду к маме и разведусь, он ответил: „Я заберу у тебя ребенка, и от меня — только в гроб. Я тебя зарежу“. Тема смерти настолько в меня въелась, я приняла эту картинку, он вложил мне ее в голову. Я была жертвой в классической ситуации, и он морально меня добивал сильно», — призналась Татьяна.

Женщина все же смогла добиться развода. Но это только усилило ненависть мужчины. Бывший супруг стал ее преследовать, ломиться в дверь по ночам и резать покрышки ее машины.

Оставаться в Туле больше не было сил. Женщина решила сбежать в Москву. Тогда ревнивец добрался и до сестры своей экс-супруги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве избили саунд-продюсера и битмейкера Яна Супоненко.