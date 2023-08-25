Россияне пожаловались на плату за раздачу интернета с телефона

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

ФАС проверит жалобы абонентов на плату за раздачу интернета с телефона

Россияне пожаловались на плату за раздачу интернета с телефона

Фото: www.globallookpress.com / Sigrid Gombert

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За такую услугу приходится платить клиентам «Билайна», МТС, Tele2 и «Мегафона».

Граждане России стали чаще жаловаться на то, что мобильные операторы взимают дополнительную плату за раздачу интернета с телефонов. Ситуацией заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Для установления всех деталей специалисты ведомства направили операторам связи запросы.

«В настоящее время служба анализирует информацию, полученную от операторов связи, на основании которой в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования», — говорится в заявлении ФАС.

Известно, что за раздачу интернета плату сегодня берут несколько операторов, в их числе — «Билайн», МТС, Tele2 и «Мегафон».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пивоваренная компания Heineken сообщила о завершении продажи своих активов в России.

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