Компания Heineken продала все свои активы в России за один евро

Пивоваренная компания Heineken сообщила о завершении продажи своих активов в России. Представители бренда заявили, что продали бизнес российской компании «Арнест».

«Сделка получила все необходимые одобрения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что бизнес продан за символическую цену в один евро.

«Арнест» — крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке из Ставрополья, ставший новым владельцем пивоваренного бизнеса, теперь получит все оставшиеся активы Heineken, включая семь пивоваренных заводов. Однако последует и ожидаемый общий убыток в 300 миллионов евро.

Heineken объявил о решении полностью уйти из России в марте 2022 года после начала специальной военной операции РФ на Украине. При этом российский бизнес обещали передать новому владельцу в соответствии с местными и международными законами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что японская компания Uniqlo прекратила весь бизнес в России.