Бегут от проблем: Сябитова предрекла молодежи в России незавидное будущее

Звезда объяснила свою позицию на примере брака.

Идея разрешить заключение браков в России только со справками об отсутствии наркотической зависимости и ВИЧ-инфекций является стоящей. Об этом изданию KP.RU заявила телеведущая Роза Сябитова.

По мнению «главной свахи страны», несмотря на актуальность инициативы, ее вряд ли примут на федеральном уровне. К тому же, говорит она, проблему разводов среди молодежи наличие или отсутствие справок не решит.

«Проблема в том, что сейчас молодежь живет под девизом быть счастливыми, так как это их единственная жизнь. Они вступают в брак, но и в браке стремятся оставаться независимыми», — считает телеведущая.

Сябитову не удивляет, что, вступая в брак по такому принципу, молодые люди при первых же возникших трудностях тут же бегут подавать заявление на развод.

Кроме того, в целом современное поколение ей кажется инфантильным и нетерпеливым, предпочитающим убегать от ответственности и проблем. Таким образом скоро одиноких людей появится куда больше, чем в предыдущем поколении.

«Если в семье плохо, то надо разводиться. Если работа не устраивает, то надо уходить и искать другую», — сетует сваха.

Однако Сябитова отмечает, что на подход молодежи к браку влияют их родители.

«Мы с сыном внутри семьи договорились — в 35 лет мы его женим. И сын дал согласие на это. А до 35 лет он делал все, что хотел», — признается звезда.

Также в успех брака, чаще всего, верят люди, чьи родители доказали это своим примером.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сябитова поделилась «советскими» привычками.