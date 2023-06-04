«Утром — зарядка, в обед — суп»: Сябитова поделилась «советскими» привычками

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что сохранила привычку экономить с советских времен

«Утром — зарядка, в обед — суп»: Сябитова поделилась «советскими» привычками

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Детство и молодость знаменитой телесвахи пришлись на времена Советского Союза.

Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своих привычках, приобретенных во времена Советского Союза и сохранившихся у нее до сих пор. В их числе, например, привычка экономить и рукодельничать.

«Я, как многие мои ровесники, которым за 60 лет, живу привычками советских времен. С тех времен у меня осталось хозяйская смекалка, способность экономить и заниматься тем, что любишь, в любом месте. Например, вязать: и делом занята, и нервы успокаиваешь», — написала она в своем Telegram-канале.

Также Сябитова до сих пор делает по утрам зарядку, на завтрак ест кашу, на обед — суп, второе и компот, а за работу вознаграждает себя каким-то угощением.

Ранее 61-летняя телесваха призналась, что у нее было трудное детство. Семья будущей звезды жила бедно, родители не были состоятельными людьми. Зато сложности помогли Сябитовой в детстве развить креативность и предприимчивость. Например, не имея собственного велосипеда, она выменивала на батон возможность покататься на нем у других детей.

Занимаясь фигурным катанием, Сябитова не могла позволить себе собственные коньки, поэтому донашивала старые за другими спортсменками. Собственными она наконец обзавелась только будучи уже фактически профессиональной фигуристкой (Сябитова — мастер спорта СССР по фигурному катанию).

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Роза Сябитова ответила на критику своих интимных откровений.

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