В Кремле назвали проведение саммита БРИКС успешным

Мероприятие проходило в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал проведение пятнадцатого саммита БРИКС успешным. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
«БРИКС — это главное, чрезвычайно успешный саммит, и, конечно же, принята вторая Йоханнесбургская декларация, важный документ», — указал Песков.
Пятнадцатый саммит БРИКС, прошедший в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, считают «переломным моментом» в мировой политике. По его итогам свое желание вступить в объединение выразили порядка 30 государств, среди которых Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Эфиопия.
Еще в начале августа в Кремле отмечали, что расширение союза будет содействовать развитию данной организации.
Ранее 5-tv.ru писал, как расширение БРИКС повлияет на Евросоюз.
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