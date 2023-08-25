«Эпоха прошла»: как расширение БРИКС повлияет на Евросоюз

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Рита Миронова
Рита Миронова 8 0

Berliner Zeitung: расширение БРИКС обозначает снижение влияния ЕС

«Эпоха прошла»: как расширение БРИКС повлияет на Евросоюз

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Тема:
БРИКС

Почему 15-й саммит организации и его итоги называют «переломным моментом» в мировой политике?

Расширение БРИКС стало личным поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля. Такое мнение выражено в статье немецкой газеты Berliner Zeitung.

Автор материала убежден, что БРИКС вскоре уменьшит власть Евросоюза, присоединяя к себе новые государства, и Европе придется осознать свою ограниченность. Она больше не будет тем самым садом внутри джунглей, каким ее привыкли считать фон дер Ляйен и Боррель.

«Эпоха, когда Европа могла господствовать над миром, давно прошла», — сказано в материале.

Пятнадцатый саммит БРИКС, прошедший в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, называют «переломным моментом» в мировой политике. По его итогам свое желание вступить в объединение выразили порядка 30 государств. Стало известно, что список участников объединения пополнят как минимум шесть стран: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Эфиопия.

Ранее 5-tv.ru писал, что изменится в БРИКС после расширения.

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