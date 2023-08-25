«Эпоха прошла»: как расширение БРИКС повлияет на Евросоюз

Berliner Zeitung: расширение БРИКС обозначает снижение влияния ЕС
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Почему 15-й саммит организации и его итоги называют «переломным моментом» в мировой политике?
Расширение БРИКС стало личным поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля. Такое мнение выражено в статье немецкой газеты Berliner Zeitung.
Автор материала убежден, что БРИКС вскоре уменьшит власть Евросоюза, присоединяя к себе новые государства, и Европе придется осознать свою ограниченность. Она больше не будет тем самым садом внутри джунглей, каким ее привыкли считать фон дер Ляйен и Боррель.
«Эпоха, когда Европа могла господствовать над миром, давно прошла», — сказано в материале.
Пятнадцатый саммит БРИКС, прошедший в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, называют «переломным моментом» в мировой политике. По его итогам свое желание вступить в объединение выразили порядка 30 государств. Стало известно, что список участников объединения пополнят как минимум шесть стран: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Эфиопия.
Ранее 5-tv.ru писал, что изменится в БРИКС после расширения.
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