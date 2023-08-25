В МИД РФ назвали важное условие вступления стран Запада в БРИКС

Любая страна может присоединиться к БРИКС, но есть одно обязательное условие.

Чтобы попасть в межгосударственное объединение БРИКС, западные страны должны отказаться от санкций в отношении государств, которые входят в объединение. Об этом заявил заместитель Министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков изданию URA.RU.

По его словам, если кто-то из западной группы захочет попасть в БРИКС, то стране необходимо будет отказаться от применения санкционной политики в отношении кого бы то ни было из входящих в объединение государств.

«Тогда в соответствии с процедурой мы будем рассматривать, но никак иначе», — пояснил Сергей Рябков.

Также замглавы МИД РФ, что переманивать страны из западной коалиции — «это не наши приемы». На данный момент союз сфокусирован на созидательной работе во благо стран-участниц БРИКС.

БРИКС — это межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, РФ, Индия, КНР и ЮАР. Альянс создали в июне 2006 года. Саммит БРИКС проходил 22–24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР). С 2024 года его участниками станут Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле назвали проведение саммита БРИКС успешным.