«Роскосмос» может повторить миссию на Луну к 2026 году

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Рита Миронова
Рита Миронова 23 0

Предыдущая попытка завершилась неудачей, но это не остановит лунную программу.

«Роскосмос» может повторить миссию на Луну к 2026 году

Фото: www.globallookpress.com / Yannick Tylle

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Лунная миссия России на Южный полюс Луны может повториться в 2025–2026 годах. Об этом заявили в «Роскосмосе».

Глава госкорпорации Юрий Борисов накануне встретился с разработчиками станции «Луна-25», которая недавно прекратила существование в результате столкновения с Луной. В ходе встречи они обсудили возможные причины незавершенной миссии и дальнейшие перспективы лунной программы.

«Российские конструкторы и ученые горят идеей продолжения лунного проекта. Одним из вариантов продолжения программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025–2026 годах», — сказал Борисов.

По предварительной версии, «Луна-25» могла отклониться от параметров импульса и перешла на нерасчетную орбиту, после чего аппарат столкнулся с поверхностью Луны. Несмотря на незавершенную миссию, освоение Луны будет продолжено.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт предположил наличие проблем с «Луной-25» до попытки перейти на орбиту.

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