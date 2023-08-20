Эксперт предположил наличие проблем с «Луной-25» до попытки перейти на орбиту

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 623 0

Ученый Эйсмонт: проблемы с «Луной-25» начались до попытки перейти на орбиту

Эксперт предположил наличие проблем с «Луной-25» до попытки перейти на орбиту

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

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В «Роскосмосе» сообщили, что на борту станции произошла нештатная ситуация, в результате чего аппарат перестал существовать.

Проблемы с межпланетной автоматической станцией «Луна-25» могли начаться до попытки перейти на предпосадочную орбиту. Такое предположение сделал ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, были некие «тревожащие проблемы», но все надеялись, что с этим «как-то удастся разобраться».

«Если у нас отклонение оказывается несколько выше, чем мы ожидали, это тревожащий факт, но, по-видимому, он недостаточно тревожил, чтобы перейти к радикальному решению», — цитирует ученого РИА Новости.

Эйсмонт считает, что при возникновении такой ситуации нужно было отложить переход на предпосадочную орбиту.

До этого в «Роскосмосе» сообщили, что на борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация, в результате которой космический аппарат столкнулся с поверхностью естественного спутника Земли и прекратил существование.

Накануне станция должна была совершить импульс для выхода на предпосадочную орбиту, однако после выполнения пункта программы связь с аппаратом была потеряна. По предварительной версии, «Луна-25» могла отклониться от параметров импульса и перешла на нерасчетную орбиту, после чего аппарат столкнулся с поверхностью Луны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что орбита «Луны-25» не позволила сфотографировать посадочные модули космических кораблей США типа «Аполлон».

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