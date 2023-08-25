Кишинев рискует стать прямым соучастником преступлений киевского режима.

Министерство иностранных дел России в публичном обращении предостерегло Молдавию от усиленной поддержки Украины. На сайте ведомства появился комментарий его официального представителя Марии Захаровой.

«Неоднократно выражали серьезную озабоченность провокационной накачкой Молдавии западным вооружением. Вынуждены вновь обратить внимание на данный сюжет», — сказано в сообщении.

Несмотря на то, что Молдавия сохраняет нейтральный статус, США продолжают накачивать ее оружием. Об опасных последствиях государство уже не раз предупреждала российская сторона. С самого начала Кишинев поставлял Киеву необходимые ресурсы, а теперь превращается в ее логистический придаток.

Сейчас власти Молдавии работают над вопросом доставки грузов военного назначения через свои территории. Все это вызывает серьезную обеспокоенность, подчеркнули в МИД РФ.

«Хотелось бы в этой связи предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс „поддержки“ Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима», — подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия закрывает въезд в страну для ряда чиновников Молдавии.