«Шаг к многополярному миру»: Лукашенко высказался об итогах саммита БРИКС

Лукашенко назвал расширение БРИКС сильным шагом к многополярному миру
Фото: Reuters / POOL
Президент Белоруссии увидел в прошедшем мероприятии большой прорыв в борьбе с западной гегемонией.
Прошедший саммит БРИКС и дальнейшее расширение этого союза — сильный шаг на пути к многополярному миру. Так президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил итоги мероприятия в Йоханнесбурге.
«Есть о чем думать и о чем задуматься. Это очень сильный шаг к многополярному миру», — приводит его слова агентство Белта.
Однако западная гегемония пока не закончилась, отметил белорусский президент. Но он убежден, что страны БРИКС и их планы заставили напрячься политиков высокого уровня. Так Лукашенко описал свое видение прошедшего мероприятия.
Пятнадцатый саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Эксперты считают его «переломным моментом» в мировой политике. После заявления о расширении союза свое желание вступить в него выразили около 30 государств, среди которых Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Эфиопия.
На встрече от Белоруссии присутствовал глава МВД Сергей Алейник. Он провел на полях саммита несколько встреч с представителями зарубежных делегаций.
Ранее 5-tv.ru писал, как Лукашенко высказался о сотрудничестве с Евросоюзом.
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