«Шаг к многополярному миру»: Лукашенко высказался об итогах саммита БРИКС

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Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Лукашенко назвал расширение БРИКС сильным шагом к многополярному миру

«Шаг к многополярному миру»: Лукашенко высказался об итогах саммита БРИКС

Фото: Reuters / POOL

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Тема:
БРИКС

Президент Белоруссии увидел в прошедшем мероприятии большой прорыв в борьбе с западной гегемонией.

Прошедший саммит БРИКС и дальнейшее расширение этого союза — сильный шаг на пути к многополярному миру. Так президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил итоги мероприятия в Йоханнесбурге.

«Есть о чем думать и о чем задуматься. Это очень сильный шаг к многополярному миру», — приводит его слова агентство Белта.

Однако западная гегемония пока не закончилась, отметил белорусский президент. Но он убежден, что страны БРИКС и их планы заставили напрячься политиков высокого уровня. Так Лукашенко описал свое видение прошедшего мероприятия.

Пятнадцатый саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Эксперты считают его «переломным моментом» в мировой политике. После заявления о расширении союза свое желание вступить в него выразили около 30 государств, среди которых Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Эфиопия.

На встрече от Белоруссии присутствовал глава МВД Сергей Алейник. Он провел на полях саммита несколько встреч с представителями зарубежных делегаций.

Ранее 5-tv.ru писал, как Лукашенко высказался о сотрудничестве с Евросоюзом.

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