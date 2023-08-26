Оскар Кучера помог в зоне СВО плотнику, который делал ремонт в его квартире

Оскар Кучера помог знакомому плотнику, который ушел добровольцем на спецоперацию по защите Донбасса. Об этом актер рассказал на встрече в «Доме общественных организаций», которая была посвящена вопросам реабилитации российских бойцов, передает aif.ru.

Как отметил Кучера, как попечитель фонда «Добрые руки» он всегда находится на связи с участниками боевых действий и осведомлен, в чем они нуждаются. Например, недавно фонд взял на себя помощь бригаде, в которой состоит знакомый Оскара — плотник-краснодеревщик Рафаэль.

«Он помогал нам делать квартиру. Потом моя жена ему позвонила и оказалось, что он ушел в зону СВО. Он отец троих детей. Не смог иначе. Он попросил прислать два планшета и десять раций», — рассказал актер.

Кучера отметил, что благодаря сотрудничеству с различными благотворительными организациями он может помогать российским бойцам напрямую.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кучера разочарован поступками сбежавших из РФ артистов.