Оскар Кучера помог в зоне СВО плотнику, который делал ремонт в его квартире

Актер отправляет на фронт то, о чем просят российские бойцы с передовой.
Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко
Оскар Кучера помог знакомому плотнику, который ушел добровольцем на спецоперацию по защите Донбасса. Об этом актер рассказал на встрече в «Доме общественных организаций», которая была посвящена вопросам реабилитации российских бойцов, передает aif.ru.
Как отметил Кучера, как попечитель фонда «Добрые руки» он всегда находится на связи с участниками боевых действий и осведомлен, в чем они нуждаются. Например, недавно фонд взял на себя помощь бригаде, в которой состоит знакомый Оскара — плотник-краснодеревщик Рафаэль.
«Он помогал нам делать квартиру. Потом моя жена ему позвонила и оказалось, что он ушел в зону СВО. Он отец троих детей. Не смог иначе. Он попросил прислать два планшета и десять раций», — рассказал актер.
Кучера отметил, что благодаря сотрудничеству с различными благотворительными организациями он может помогать российским бойцам напрямую.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кучера разочарован поступками сбежавших из РФ артистов.
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