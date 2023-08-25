Девушка, сбившая троих детей на переходе в Москве, вышла по УДО

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Рита Миронова
Рита Миронова 63 0

Мальчики трех и четырех лет скончались от полученных травм, девятимесячную девочку, находившуюся в коляске, госпитализировали с сотрясением мозга.

Девушка, сбившая троих детей на переходе в Москве, вышла по УДО

Фото: Пресс-служба Тверского суда / ТАСС

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Девушка, сбившая троих детей на пешеходном переходе в 2021 году, вышла по УДО (Условно-досрочное освобождение. — Прим. ред.). Об этом сообщили в пресс-службе Скопинского районного суда Рязанской области.

«Предмет представления, ходатайства, жалобы… об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ… Результат рассмотрения… Удовлетворено», — указано в документе.

Виновница ДТП получила пять лет колонии-поселения, где в итоге провела лишь два года и два месяца.

Авария произошла 16 июля 2021 года на улице Авиаторов в Солнцевском районе. За рулем иномарки 18-летняя девушка сбила трех детей на пешеходном переходе — девятимесячного, трехлетнего и четырехлетнего. Старшие скончались на следующий день в больнице, а младший поступил в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

После ДТП девушку отправили под домашний арест, что вызвало большой общественный резонанс. Прокуратура потребовала более жесткого обвинения, и виновницу аварии отправили СИЗО.

Ранее 5-tv.ru писал, что насмерть сбившая троих детей в Москве студентка не извинилась перед их родителями.

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