Суд пересмотрел дело сценариста «Счастливы вместе» об убийстве звезды «Дома-2»
Станислав Берестовой ранее получил шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима за расправу над бывшим участником реалити-шоу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Суд отменил приговор сценаристу сериала «Счастливы вместе» Берестовому
Суд отменил приговор сценаристу сериала «Счастливы вместе» Станиславу Берестовому, осужденному за убийство экс-участника «Дома-2» Дмитрия Лукина, и отправил дело на новое рассмотрение с участием присяжных заседателей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Ранее защита Берестового обжаловала решение суда, настаивая на переквалификации действий своего подзащитного. Адвокаты просили признать, что мужчина превысил пределы необходимой обороны, а не совершил убийство.
18 июня сценариста приговорили к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима. При этом прокурор запрашивал для него девять лет лишения свободы. Трагедия произошла в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире Берестового. По версии следствия, между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку с применением ножа.
31 мая 2026 года сценарист признал вину в убийстве Лукина. Во время допроса он рассказал, что познакомился с бывшим участником «Дома-2» на совместном проекте и прежде они хорошо общались.
В день трагедии Лукин приехал к Берестовому с вещами и собирался остаться у него на восемь дней. Однако между знакомыми возник конфликт после отказа сценариста одолжить гостю 50 тысяч рублей.
Берестовой утверждал, что Лукин был нетрезв и шумел. По словам сценариста, когда он попытался вылить остатки алкоголя в раковину, гость дважды ударил его со спины, в результате чего у него оказалась сломана лицевая кость.
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