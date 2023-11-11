Какие главные признаки говорят об измене мужчины: ответ психолога

На что стоит обратить внимание, чтобы вовремя успеть спасти отношения?

Как понять, что у супруга появился интерес на стороне? Об этом 5-tv.ru спросил у дипломированного психолога, конфликтолога и тренера по самооценке и личностному росту Ксении Деминой.

Какие главные признаки говорят об измене мужчины

Эксперт уточнила, что существует много очевидных и неочевидных фактов. Она перечислила шесть основных признаков на которые стоит обратить внимание и быть всегда на чеку.

«Первое — это телефон. Если вдруг ваш мужчина начинает ходить вместе с телефоном везде и никогда не оставляет его на видном месте. Более того, у него появился пароль, который он прячет», — по мнению психолога такое поведение указывает на неверность.

По ее словам, если любимый что-то скрывает, то он может ответить, что его смартфон не стоит брать в руки, так как там «что-то важное по работе». Кроме того, важным маркером может стать то, какие эмоции он испытывает при попытке взять в руки его гаджет. К примеру, партнер станет агрессивным и ответит что-то резкое.

«Иногда появляются странные звонки и такие же ответы. Они могут быть ночью, поздно вечером или же рано утром. На них мужчина отвечает так: „Алло“, „Да“, „Не могу“, „Не могу говорить“. Если вы заметили это и задали вопрос: „Кто это?“, мужчина зачастую отвечает, либо то, что ошиблись номером или же позвонил старый друг», — отмечает Демина.

Вторым признаком станет факт доходов и расходов. В случае измены создается впечатление, что у партнера резко сократились все деньги, которые были. Он начнет говорить, что премию не дали, зарплату задержали. Возлюбленный не сможет сделать даже те платежи, которые делал раньше.

«О чем это говорит? Возможно, у него появилась новая статья расходов, на которую теперь надо выделять дополнительный бюджет», — считает эксперт.

Третий признак — перемена поведения. Здесь, конечно же, все зависит от личности. Но, если он раньше не дарил вам подарки, а тут они появились в большом количестве, это означает то, что таким образом он пытается загладить вину.

«Или же наоборот. Вы пытаетесь его как-то сзади обнять, приласкать, а он резко и вспыльчиво на это реагирует и ему что-то не нравится. Это также должно заставить задуматься, что здесь что-то не то», — объясняет тренер по личностному росту.

Четвертый — партнер резко начал следить за внешним видом. Если раньше ему было все равно, в какие вещи одет, то теперь он тщательно выбирает то, как ему выглядеть.

«Стоит около зеркала утром прихорашивается. <…> Когда мужчина стремится молодиться и лучше выглядеть, есть вероятность, что он это делает для новой, другой женщины», — утверждает психолог.

Как пятый момент, способный насторожить, это новые привычки. К примеру, раньше он завтракал дома, а теперь выходит на полтора часа пораньше, чтобы поехать по новой дороге и поесть в пути. Понятное дело, что ему нужно время для того, чтобы встречаться с новой особой.

Шестое — это, конечно же, ваши сексуальные взаимоотношения. Если вы понимаете, что стало совсем прохладно, то вероятность того, что появилась другая велика.

«Мужчины, собственно говоря, как и женщины, всем телом и душой хотят быть верны кому-то одному. Если у него кто-то новый есть, то дома ему это совершенно не нужно», — заключает тренер по самооценке и личностному росту Ксения Демина.

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