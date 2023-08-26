В США впервые казнят заключенного с помощью азотной гипоксии: это гуманно?

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 210 0

В США впервые казнят заключенного с помощью азотной гипоксии

В США впервые казнят заключенного с помощью азотной гипоксии: это гуманно?

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

Читайте нас в: Дзен Новости

В Алабаме собираются заставить человека дышать чистым азотом. Это вообще законно?

В Американском штате Алабама хотят стать первыми в США, кто опробует казнь через азотную гипоксию. Приговоренного заключенного заставят дышать чистым азотом.

Офис генпрокуратуры Алабамы обратился в верховный суд штата, чтобы установить дату казни заключенного Кеннета Юджина Смита. В 2022 году преступнику не смогли ввести смертельную инъекцию. Поэтому было принято решение искать новые методы. Об этом рассказало международное информационное агентство Associated Press.

«Алабама планирует его казнить с помощью азотной гипоксии», — написали в публикации.

При этой казни заключенному дают дышать только азотом. Такой метод лишения жизни разрешен лишь в трех штатах, но раньше его никогда не применяли.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что в Китае казнили воспитательницу детского сада. Женщине вынесли смертельный приговор за отравление детей в провинции Хэнань.

+16° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
94.71
0.31 102.26
-0.21
Попытка отключиться: китайский гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентя...

Последние новости

15:42
В зоне спецоперации уничтожена радиолокационная станция П-18 украинских войск
15:34
Россия получила консульский доступ к задержанному в Финляндии командиру «Русича»
15:18
Брэд Питт познакомил детей с новой возлюбленной
15:11
МО РФ: система ПВО уничтожила украинский дрон в Белгородской области
15:06
Российские военные поразили пункт управления 100-й бригады теробороны ВСУ
15:02
МЧС: пожар на складе пиротехники в Кемерове потушен

Сейчас читают

Работа ВС РФ по наземным и воздушным целям ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
В Норвегии убили оленей, чтобы не платить деньги России
«Мозг не будет перегружен»: как избежать стресса на любимой работе
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России