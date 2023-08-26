В США впервые казнят заключенного с помощью азотной гипоксии: это гуманно?

В Алабаме собираются заставить человека дышать чистым азотом. Это вообще законно?

В Американском штате Алабама хотят стать первыми в США, кто опробует казнь через азотную гипоксию. Приговоренного заключенного заставят дышать чистым азотом.

Офис генпрокуратуры Алабамы обратился в верховный суд штата, чтобы установить дату казни заключенного Кеннета Юджина Смита. В 2022 году преступнику не смогли ввести смертельную инъекцию. Поэтому было принято решение искать новые методы. Об этом рассказало международное информационное агентство Associated Press.

«Алабама планирует его казнить с помощью азотной гипоксии», — написали в публикации.

При этой казни заключенному дают дышать только азотом. Такой метод лишения жизни разрешен лишь в трех штатах, но раньше его никогда не применяли.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что в Китае казнили воспитательницу детского сада. Женщине вынесли смертельный приговор за отравление детей в провинции Хэнань.