Каша с сюрпризом: за что в Китае казнили воспитательницу детского сада

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 126 0

В Китае казнили воспитательницу детского сада за отравление детей

Каша с сюрпризом: за что в Китае казнили воспитательницу детского сада

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Женщина совершила страшное преступление еще несколько лет назад.

В Китае воспитательницу детского сада казнили за отравление детей в провинции Хэнань. Об этом сообщает издание «Панпай».

Само происшествие произошло еще в 2019 году — обвиняемая Ван Юнь работала в детском саду «Мэнмэн» и подсыпала в кашу нитрит натрия. В результате 25 детей были госпитализированы с отравлением, один из них погиб в больнице. Позже выяснилось, что всему виной был ее конфликт с коллегой. Она знала, что дети тоже могут съесть эту отравленную кашу, но надеялась, что ее съест коллега.

Также известно, что это не первый случай, когда женщина пыталась отравить людей. Например, в 2017 году Юнь поссорилась с мужем, купила в Интернете нитрит натрия и добавила ему в стакан воды. Супруг попал в больницу с отравлением, но остался жив.

По итогу суд указал, что женщина прекрасно знала, что нитрит натрия может быть опасен для людей, однако дважды применила его для сведения личных счетов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как семиклассница из Вологды отравила духами 17 школьников и учителя.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.18
-0.45 100.68
0.79
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

17:23
Сотрудники ЧВК «Вагнер» провели инструктаж для военных Белоруссии
17:10
Падшие женщины на сцене МХТ им. Чехова: премьера спектакля «Жизель Ботаническая»
16:51
«Возьму арбалет и прострелю ноги»: женщина в Воронеже никого не пускает в подъезд
16:50
Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован в одну из столичных больниц
16:39
Такого нигде нет: что приготовила Россия на поле боя для неонацистов ВСУ
16:38
«Я снова с музыкой своей…» — как выглядит могила Александра Барыкина

Сейчас читают

«Обычный пенсионер»: Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
В Москве молодой парень умер от остановки сердца, вернувшись из Африки
Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео